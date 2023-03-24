Arctic Char Ceviche Recipe

**SERVES 1-2**
INGREDIENTS:
- 1 ORANGE, SUPREMED
- 1 POMEGRANATE, SEEDED
- 1/2 AVOCADO, CUBED
- 1 SPRIG OF TARRAGON, JUST THE LEAVES CHOPPED
- 1 SPRIG OF PARSLEY, CHOPPED
- 1 SPRIG OF DILL, CHOPPED
- 1 SPRIG OF CILANTRO, CHOPPED
- 3 OZ ARCTIC CHAR SLICED THIN
- HEFTY SPOONFUL OF TAMARIND BLACK GARLIC CHAMOY SAUCE (RECIPE ABOVE)
- LIME JUICE, SQUEEZED TO TASTE
- SALT TO TASTE
- OLIVE OIL TO TASTE
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PREPARATION:
PREP ALL INGREDIENTS—ENSURING THE ORANGE IS PROPERLY SLICED, POMEGRANATE SEEDS ARE READY, AND HERBS ARE FINELY CHOPPED
COMBINE ALL INGREDIENTS IN A MEDIUM-SIZED MIXING BOWL
MIX TOGETHER WITH A SQUEEZE OF LIME, SALT, AND OLIVE OIL TO TASTE
SPREAD TAMARIND BLACK GARLIC CHAMOY SAUCE ON THE BOTTOM OF THE DISH
PLACE MIXED INGREDIENTS ON TOP
TOP WITH ARCTIC CHAR MIXTURE
SERVE WITH FAVORITE CHIPS OR CRACKERS