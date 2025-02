Snowfall totals: Here's how much snow fell overnight across New England

Many communities in New England are waking up to a fresh layer of snow over their lawns and driveways after an overnight wintry storm swept across the region.

The snowfall led to hundreds of school delays across New England as road crews treat highways and secondary roads.

See the latest snowfall reports below, provided by the National Weather Service.

Time of report Location Amont 04:30 am EST - 2/3/2025 3 SE Albany, NH 3.8 12:50 am EST - 2/3/2025 Hamden, CT 3.7 12:15 am EST - 2/3/2025 1 ESE North Haven, CT 3.5 12:00 am EST - 2/3/2025 1 WNW North Haven, CT 3.3 06:00 am EST - 2/3/2025 1 NW Meriden Airport, CT 3.2 02:10 am EST - 2/3/2025 Clinton, CT 3.1 05:30 am EST - 2/3/2025 1 W Putnam, CT 3 01:00 am EST - 2/3/2025 1 W Richmond, RI 3 05:30 am EST - 2/3/2025 2 W East Hartford, CT 3 11:30 pm EST - 2/2/2025 Shelton, CT 3 03:30 am EST - 2/3/2025 New Haven, CT 2.9 12:00 am EST - 2/3/2025 2 SE Westfield, MA 2.8 05:35 am EST - 2/3/2025 Higganum, CT 2.8 12:13 am EST - 2/3/2025 2 W Hartford, CT 2.7 12:57 am EST - 2/3/2025 Madison, CT 2.7 09:57 pm EST - 2/2/2025 Savoy, MA 2.6 12:00 am EST - 2/3/2025 Windsor Locks, CT 2.6 12:06 am EST - 2/3/2025 2 NW Springfield, MA 2.5 12:06 am EST - 2/3/2025 1 SW Ludlow, MA 2.5 05:46 am EST - 2/3/2025 1 NE Lunenburg, MA 2.5 05:39 am EST - 2/3/2025 2 NE Fitchburg, MA 2.5 12:25 am EST - 2/3/2025 3 SE Wauregan, CT 2.5 05:48 am EST - 2/3/2025 1 E Fiskdale, MA 2.5 01:46 am EST - 2/3/2025 1 SE Marlborough, CT 2.5 12:22 am EST - 2/3/2025 Westbrook, CT 2.5 12:44 am EST - 2/3/2025 Bridgeport Airport, CT 2.5 01:05 am EST - 2/3/2025 3 W Smithfield, RI 2.4 03:21 am EST - 2/3/2025 1 NE Coventry, RI 2.4 12:21 am EST - 2/3/2025 3 E Ludlow, MA 2.3 11:31 pm EST - 2/2/2025 1 W North Amherst, MA 2.3 03:22 am EST - 2/3/2025 Grafton, MA 2.3 03:50 am EST - 2/3/2025 1 NW West Warwick, RI 2.3 05:05 am EST - 2/3/2025 1 W Ashfield, MA 2.3 02:00 am EST - 2/3/2025 Scituate, RI 2.2 05:30 am EST - 2/3/2025 Winsted, CT 2.2 11:40 pm EST - 2/2/2025 3 SW West Hartford, CT 2.2 11:55 pm EST - 2/2/2025 Rocky Hill, CT 2.2 11:30 pm EST - 2/2/2025 1 E Danbury, CT 2.2 11:44 pm EST - 2/2/2025 2 ENE Fairfield, CT 2.2 02:55 am EST - 2/3/2025 Warwick, RI 2.1 02:45 am EST - 2/3/2025 East Providence, RI 2.1 12:10 am EST - 2/3/2025 1 S Cumberland, RI 2.1 01:41 am EST - 2/3/2025 1 E Randolph, MA 2.1 02:14 am EST - 2/3/2025 2 NW West Warwick, RI 2.1 10:30 pm EST - 2/2/2025 Weston, CT 2.1 04:00 am EST - 2/3/2025 Providence, RI 2 05:50 am EST - 2/3/2025 Swansea, MA 2 05:24 am EST - 2/3/2025 1 NE Mansfield, MA 2 04:40 am EST - 2/3/2025 Dartmouth, MA 2 05:30 am EST - 2/3/2025 Marstons Mills, MA 2 05:30 am EST - 2/3/2025 4 NW Falmouth, MA 2 01:00 am EST - 2/3/2025 Leicester, MA 2 01:08 am EST - 2/3/2025 Worcester AP, MA 2 05:30 am EST - 2/3/2025 1 W Holden, MA 2 04:17 am EST - 2/3/2025 2 SW Hopkinton, MA 2 03:30 am EST - 2/3/2025 3 E Salem, MA 2 05:30 am EST - 2/3/2025 Andover, MA 2 01:34 am EST - 2/3/2025 4 S Tolland, CT 2 09:42 pm EST - 2/2/2025 Landgrove, VT 2 10:06 pm EST - 2/2/2025 1 NW Colrain, MA 2 11:54 pm EST - 2/2/2025 Meriden, CT 2 04:00 am EST - 2/3/2025 Natick, MA 1.9 05:11 am EST - 2/3/2025 Woodstock, CT 1.9 04:38 am EST - 2/3/2025 Staffordville, CT 1.9 12:00 am EST - 2/3/2025 Warren, MA 1.8 03:30 am EST - 2/3/2025 1 E Bristol, RI 1.8 05:55 am EST - 2/3/2025 1 NE Beacon Hill, MA 1.8 05:30 am EST - 2/3/2025 Pocasset, MA 1.8 05:30 am EST - 2/3/2025 Harwich, MA 1.8 04:43 am EST - 2/3/2025 2 NW Dover, MA 1.8 11:18 pm EST - 2/2/2025 1 SW Coventry, CT 1.8 12:02 am EST - 2/3/2025 1 SW Sturbridge, MA 1.8 05:10 am EST - 2/3/2025 Rockland, MA 1.7 05:00 am EST - 2/3/2025 Tolland, CT 1.6 12:01 am EST - 2/3/2025 1 N Attleborough, MA 1.5 05:30 am EST - 2/3/2025 1 NW East Falmouth, MA 1.5 05:30 am EST - 2/3/2025 Mashpee, MA 1.5 05:30 am EST - 2/3/2025 1 N Brewster, MA 1.5 12:00 am EST - 2/3/2025 Boston, MA 1.4 12:00 am EST - 2/3/2025 1 E Boxford, MA 1.4 02:39 am EST - 2/3/2025 3 E Acton, MA 1.3 12:00 am EST - 2/3/2025 West Warwick, RI 1.3 12:00 am EST - 2/3/2025 NWS Boston/Norton, MA 1.1 11:00 pm EST - 2/2/2025 2 N Central Falls, RI 1 11:43 pm EST - 2/2/2025 Allston, MA 1 11:28 pm EST - 2/2/2025 2 NE Bliss Corner, MA 1 12:00 am EST - 2/3/2025 1 N Methuen, MA 1 10:20 pm EST - 2/2/2025 Agawam, MA 1 09:43 pm EST - 2/2/2025 1 S Westfield, MA 1 09:40 pm EST - 2/2/2025 1 SE Chesterfield, MA 1 10:00 pm EST - 2/2/2025 New Milford, CT 1